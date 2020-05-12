Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова подала в суд на дочь своего покойного мужа Екатерину. Об этом 11 мая сообщает gazeta.ru

Квартирный вопрос: Максакова рассказала, кто и почему убил Вороненкова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк утверждает, что девушка незаконно продала ее недвижимость.

После переезда на Украину у Максаковой и ее мужа осталась элитная недвижимость в центре Москвы. В 2017 году она оформила на дочь Вороненкова квартиру в доме в Москва-Сити. Документ позволял девушке проводить любые операции с недвижимостью от имени владелицы.

В итоге Екатерина якобы продала жилье бывшему следователю Денису Панаитову, который был хорошим другом ее отца, за 38 миллионов рублей.

С этой сделки Максаковой, которая считала Панаитова причастным к смерти Вороненкова, ничего не досталось.

Певица предположила, что Екатерина могла согласиться продать квартиру, будучи в состоянии наркотического опьянения, а Панаитов воспользовался доверием девушки из-за прошлых отношений с ее отцом.

Мария утверждает, что доверенность тоже была недействительна, поскольку ей пришлось подписать ее, будучи в очень подавленном состоянии из-за переезда на Украину. Максакова просит суд признать эту сделку недействительной.

В 2019 году Максакова выступила в эфире российского телевидения с обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила провести проверку в отношении Панаитова в связи с подозрением в причастности к убийству Вороненкова, а само дело взять под личный контроль.

Денис Вороненков был убит в центре Киева весной 2017 года после их переезда на Украину по политическим причинам. Его убийца был смертельно ранен в перестрелке с телохранителем экс-депутата и умер в больнице. Следствие пришло к выводу, что убийство было заказано бывшим гражданским мужем Максаковой, бизнесменом Владимиром Тюриным.