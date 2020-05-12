Украинский боксер Александр Усик отреагировал на критику в свой адрес из-за участия в документальном фильме российского монастыря и объяснил, почему не смог сделать это сразу. Свое обращение 11 мая он опубликовал в Instagram

Усик и Ломаченко попали в число «врагов Украины» © Facebook Бокс Украины

При этом Усик отметил, что завоевывает для Украины титулы, и отчасти страну за счет этого знают. Он отметил, что насчет религии и конфессии у него есть собственное мнение, за которое попросил не осуждать.

Боксер подчеркнул, что не мог ответить сразу, потому что «праздновал 75-летие великой победы над фашизмом».