«Вы оскорбляете, вы осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь и жизнь тех участников, которые снимались в этом фильме. Я могу сниматься в каких угодно фильмах и где угодно — мы же демократическая держава. Мы стремимся в демократическое общество. Не вырывайте из контекста и не оскорбляйте», — заявил он.
При этом Усик отметил, что завоевывает для Украины титулы, и отчасти страну за счет этого знают. Он отметил, что насчет религии и конфессии у него есть собственное мнение, за которое попросил не осуждать.
Боксер подчеркнул, что не мог ответить сразу, потому что «праздновал 75-летие великой победы над фашизмом».