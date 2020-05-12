На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 023 случая коронавируса, 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. Об этом 12 мая сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2396 и 1930 человек соответственно. Более тысячи случаев зафиксированы в Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 800 и меньше.

По состоянию на утро 12 мая в центральную лабораторию поступило 497 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 40 289 сообщений о подозрении на COVID-19.