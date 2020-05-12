«По состоянию на 09:00 12 мая в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 375 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2396 и 1930 человек соответственно. Более тысячи случаев зафиксированы в Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 800 и меньше.
По состоянию на утро 12 мая в центральную лабораторию поступило 497 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 40 289 сообщений о подозрении на COVID-19.