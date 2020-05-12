«Благодаря тому же ОДКБ у нас в Центральной Азии есть свои базы. У нас есть свои базы в Армении, стране-члене ОДКБ, которая обеспечивает наши интересы в этом регионе», — констатировал эксперт.
Политолог также не разделяет скепсис о том, будто бы России нет смысла поддерживать союзы вроде СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, поскольку она единственная снабжает их деньгами, а реальной выгоды они не приносят.
«Конечно, денежки считать надо, подарки делать необязательно. Надо создавать ситуацию, чтобы были и взаимные подарки. Но мне кажется, что Россия много своих интересов проводит именно при помощи взаимодействия с постсоветскими государствами через эти организации», — считает Жарихин.
Москве в вопросе интеграции на постсоветском пространстве нужно обговаривать взаимные интересы с другими государствами, и она этому постепенно учится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.