Россия благодаря членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получила возможность размещать свои военные базы в Средней Азии и Армении. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог также не разделяет скепсис о том, будто бы России нет смысла поддерживать союзы вроде СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, поскольку она единственная снабжает их деньгами, а реальной выгоды они не приносят.

«Конечно, денежки считать надо, подарки делать необязательно. Надо создавать ситуацию, чтобы были и взаимные подарки. Но мне кажется, что Россия много своих интересов проводит именно при помощи взаимодействия с постсоветскими государствами через эти организации», — считает Жарихин.

Москве в вопросе интеграции на постсоветском пространстве нужно обговаривать взаимные интересы с другими государствами, и она этому постепенно учится, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.