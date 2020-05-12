Так, он сослался на телепрограмму, в ходе которой обсуждалась тема приравнивания воинов, воевавших в Красной армии, с воинами Украинской повстанческой армии* (УПА). Там выступали две представительницы пропрезидентской партии «Слуга народа».
В ответ на вопрос, чем является для них День Победы, одна из них назвала вопрос сложным и многозначным, а другая заявила, что не будет праздновать победу, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.
«Ее совершенно не интересует вопрос, хотят ли Крым и Донбасс вернуться в страну, где управляют вот такие, как эти девушки… Они считают, что народ — быдло, а они вот — элита. Этого они не говорили, но такой вывод я делаю из их мировоззрения», — отметил Погребинский.
Он отметил, что во время программы проводился опрос, в ходе которого 97% зрителей сказали, что 9 Мая для них является праздником, однако «слуги народа» не обратили на эти результаты никакого внимания.
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* Организация запрещена в РФ