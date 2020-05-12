Украинские власти, проводя антисоветскую и антироссийскую политику, не считаются с мнением народа. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Малообразованные люди, с полным отсутствием внутреннего чувства достоинства - Погребинский о «поколении Зе» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ответ на вопрос, чем является для них День Победы, одна из них назвала вопрос сложным и многозначным, а другая заявила, что не будет праздновать победу, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.

«Ее совершенно не интересует вопрос, хотят ли Крым и Донбасс вернуться в страну, где управляют вот такие, как эти девушки… Они считают, что народ — быдло, а они вот — элита. Этого они не говорили, но такой вывод я делаю из их мировоззрения», — отметил Погребинский.

Он отметил, что во время программы проводился опрос, в ходе которого 97% зрителей сказали, что 9 Мая для них является праздником, однако «слуги народа» не обратили на эти результаты никакого внимания.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.

* Организация запрещена в РФ