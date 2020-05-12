Если Россия и Евросоюз из-за пандемии снимут обоюдные санкции, одномоментной выгоды для экономики это не принесет. Но это решение будет важным с политической точки зрения. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью Ukrlife.TV

Рар: Если в пандемию начнется разрушение государств, а это возможно, возникнет вопрос: зачем это было? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Сейчас важный вопрос состоит в том, указал политолог, чтобы после пандемии начать взаимовыгодное сотрудничество, чтобы восстановить не отдельные страны, а всю мировую экономику.

В этой связи вопрос приостановки или обнуления санкций (включая Иран и Северную Корею) становится более актуальным и будет активно обсуждаться, резюмировал Рар.