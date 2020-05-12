«В начале никто выигрывать не будет. Потому что Россия сама много производит у себя. Все нужные лекарства она получает. Я не думаю, что немецкие производители быстро завалят российский рынок своей продукцией. Но они надеются, что откроют для себя эти громадные российские рынки и будут зарабатывать там деньги», — указал эксперт.
Сейчас важный вопрос состоит в том, указал политолог, чтобы после пандемии начать взаимовыгодное сотрудничество, чтобы восстановить не отдельные страны, а всю мировую экономику.
В этой связи вопрос приостановки или обнуления санкций (включая Иран и Северную Корею) становится более актуальным и будет активно обсуждаться, резюмировал Рар.