Карантин на Украине продлят и после 22 мая. Об этом заявил 12 мая премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире ТСН

Молчанов: Украина будет снимать карантин по примеру европейских стран © Facebook, Кирилл Молчанов сказал он.

По словам премьера, правительство сейчас отрабатывает, когда и как будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.

«Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношение заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели никакого дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик», — объяснил Шмыгаль.

На Украине зарегистрировали больше 16 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 425 человек скончались.