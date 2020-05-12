Евразийский экономический союз (ЕАЭС) нельзя сравнивать с ЕС, так как страны ЕАЭС уже имеют советский опыт самого тесного союза. Об этом руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев сказал в интервью изданию Украина.ру 11 мая

Полетаев рассказал, что сделают с украинским бизнесом, если он начнет сотрудничать с ЕАЭС © Владимир Трефилов

По мнению Полетаева, на фоне того, что в мире сегодня наблюдаются преимущественно дезинтеграционные процессы, интеграционные процессы на постсоветском пространстве — пускай и медленные — можно считать положительной тенденцией.

«Страны ЕАЭС уже были настолько в тесном союзе, что теснее представить себе нельзя. Я имею в виду Советский Союз. ЕАЭС не то, чтобы возвращается в прошлое. Он берет на вооружение лучше практики Европейского союза», — подчеркнул эксперт.

Об этом, по его словам, свидетельствует стремление стран ЕАЭС к цифровизации, необходимость которой подтвердили обстоятельства, возникшие на фоне пандемии коронавируса.

По данным Полетаева, в Минске 19 мая должен собраться Высший Евразийский экономический совет. Он отметил стремление председательствующей в этом объединении в 2020 году Белоруссии переключить интеграционные процессы на более высокую скорость.

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