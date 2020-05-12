Маск нарушил запреты властей Калифорнии и попросил арестовать его

Речь идет о фабрике во Фримонте, на которой собираются электромобили. Там до сих пор действуют введенные из-за коронавируса ограничения.
«Tesla сегодня возобновляет производство вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
По его словам, он сам будет находиться на заводе. Поэтому в случае, если кого-то арестуют, Маск попросил, чтобы это был только он.
В другой записи в Twitter Маск отметил, что Калифорния уже одобрила открытие всех остальных автокомпаний в США, однако его завод выделили отдельно. Он назвал ситуацию запутанной.
На заводе работают около 10 тысяч сотрудников. Ранее Маск подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении его предприятия.