Маск нарушил запреты властей Калифорнии и попросил арестовать его

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии (США) вопреки запрету местных властей. Об этом он сообщил 11 мая на своей странице в Twitter

Илон Маск ответил на обвинения бывшего министра труда США одним ёмким русским словом © Tesla Motors | Tesla Motors | Перейти в фотобанк

«Tesla сегодня возобновляет производство вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.

По его словам, он сам будет находиться на заводе. Поэтому в случае, если кого-то арестуют, Маск попросил, чтобы это был только он.

В другой записи в Twitter Маск отметил, что Калифорния уже одобрила открытие всех остальных автокомпаний в США, однако его завод выделили отдельно. Он назвал ситуацию запутанной.

На заводе работают около 10 тысяч сотрудников. Ранее Маск подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении его предприятия.