Только когда Европа «развернется к здравому смыслу» в отношениях с РФ и ее советским прошлым, можно рассчитывать на то, что ее примеру последует и Украина. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Малообразованные люди, с полным отсутствием внутреннего чувства достоинства - Погребинский о «поколении Зе» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом опубликовал статью в издании Spiegel под названием «Нет политики без истории», в которой потребовал отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнил, что вся ответственность лежит на Германии.

По мнению Погребинского, подобное заявление дает небольшую надежду на то, что в Европе произойдет «разворот к здравому смыслу», и в странах ЕС, а также на Украине откажутся от приравнивания СССР и гитлеровской Германии.

«Я понимаю, что это возможно только в случае если решительно поменяется контекст отношений между Россией и Европой, даже не берем Соединенные Штаты… Важно, что из Германии от лица, которое представляет страну, прозвучали такие слова, но я думаю, что их не услышат ни поляки, ни прибалты. Я уж не говорю об англичанах и прочих», — отметил политолог.

При этом он считает, что, только когда эти страны услышат и примут правду, можно будет рассчитывать на изменение всей парадигмы украинского государства и соответственно на изменение отношения Киева к советскому прошлому.

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