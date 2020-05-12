«По странному стечению обстоятельств МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — сказал Рабинович.
Он добавил, что заявление ведомства по трагедии в Одессе является пределом «полуфашистской тупости», наглости и ненависти к людям.
В начале мая МИД Украины опубликовал заявление, в котором Россия называется единственной незаинтересованной стороной в расследовании обстоятельств пожара в Одессе.
Пожар в Доме профсоюзов Одессы произошел 2 мая 2014 года после уличных боев между активистами Евромайдана и пророссийски настроенными сторонниками федерализации Украины. Согласно официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей сгорели при пожаре в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.