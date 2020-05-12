Министерство иностранных дел Украины сделало ненавистническое заявление о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом на днях заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112»

«По странному стечению обстоятельств МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — сказал Рабинович.

Он добавил, что заявление ведомства по трагедии в Одессе является пределом «полуфашистской тупости», наглости и ненависти к людям.

«Нет тела - нет дела». Родственники погибших в Доме профсоюзов протестуют против эксгумации © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

Пожар в Доме профсоюзов Одессы произошел 2 мая 2014 года после уличных боев между активистами Евромайдана и пророссийски настроенными сторонниками федерализации Украины. Согласно официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей сгорели при пожаре в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.