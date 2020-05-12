Ранее сообщалось, что правительство Украины временно запретило гражданам выезжать за границу на заработки. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.
«Каждая страна ЕС имеет свою потребность в работниках из Украины. Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек», — заявил Пристайко.
По его словам, в этом году только Финляндия нуждается в 12-15 тысячах украинских заробитчан — преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа. В Австрии планируется привлечь более 800 граждан Украины.
В то же время относительно других стран Евросоюза точных данных нет. Например, о Германии сказать что-либо однозначно нельзя, поскольку эта страна имеет федеративное устройство, и каждая федеральная земля устанавливает свои правила. А в Чехии украинские сотрудники — крупнейшая этническая группа, которая там и проживает.
Пристайко также подчеркнул, что Кабмин никоим образом не вмешивается в наем украинских работников иностранными работодателями, а только придает этому процессу координационный характер.
В марте лидеры стран ЕС постановили закрыть границы союза и Шенгенской зоны для неграждан Евросоюза, а некоторые страны Шенгена закрылись в том числе и для других стран Евросоюза. Решение закрыть границы было принято по предложению Европейской комиссии.