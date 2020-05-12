В некоторых странах Евросоюза спрос на украинских работников исчисляется сотнями или десятками тысяч человек. Об этом вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко заявил в интервью Deutsche Welle 11 мая

Меньше на $2,5 млрд: НБУ скорректировал прогноз по денежным переводам от заробитчан © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.

«Каждая страна ЕС имеет свою потребность в работниках из Украины. Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек», — заявил Пристайко.

По его словам, в этом году только Финляндия нуждается в 12-15 тысячах украинских заробитчан — преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа. В Австрии планируется привлечь более 800 граждан Украины.

В то же время относительно других стран Евросоюза точных данных нет. Например, о Германии сказать что-либо однозначно нельзя, поскольку эта страна имеет федеративное устройство, и каждая федеральная земля устанавливает свои правила. А в Чехии украинские сотрудники — крупнейшая этническая группа, которая там и проживает.

Пристайко также подчеркнул, что Кабмин никоим образом не вмешивается в наем украинских работников иностранными работодателями, а только придает этому процессу координационный характер.

В марте лидеры стран ЕС постановили закрыть границы союза и Шенгенской зоны для неграждан Евросоюза, а некоторые страны Шенгена закрылись в том числе и для других стран Евросоюза. Решение закрыть границы было принято по предложению Европейской комиссии.