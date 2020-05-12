Пять человек погибли в пожаре в петербургской больнице Святого Георгия, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает 12 мая dp.ru

Пожар больше не угрожает Чернобылю, огонь готовится перейти границу с Белоруссией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В результате воспламенилась кислородная смесь. Загорелась реанимация на шестом этаже, так называемое коронавирусное отделение. Площадь возгорания не превышала 10 квадратных метров.

По состоянию на 7:55 огонь потушен. Изначально сообщалось о четырех погибших пациентах, сейчас называется цифра в пять погибших, у всех был коронавирус.

Четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ. В отделении их было 16, но остальных врачи успели перевезти в другое крыло.