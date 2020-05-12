Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США подготовил проект резолюции о санкциях в отношении руководства России за уголовное преследование журналистов, деятелей политической оппозиции, гражданского общества и религиозных активистов. Об этом сообщила пресс-служба комитета 11 мая

США готовятся ужесточить санкции против Китая © REUTERS, JRB/Leah Millis Элиот Л. Энгель и высокопоставленный член комитета от меньшинства Майкл Т. Маккол представили законопроект, осуждающий практику Кремля по тюремному заключению журналистов, деятелей политической оппозиции, гражданского общества и религиозных активистов в России», — говорится в сообщении.

Резолюция осуждает практику политически мотивированных заключений со стороны российского правительства, призывает к немедленному освобождению лиц, признанных политическими заключенными в РФ, и призывает Белый дом наложить санкции на лица и другие органы власти, ответственные за нарушения прав человека.

Ранее стало известно, что Вашингтон также исследует возможность ужесточения санкций против КНР в связи с пандемией коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенной в январе.