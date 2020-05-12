Руководство Полтавской области Украины и Нацполиции должны взять под контроль расследование незаконного захоронения около 600 тысяч кур, которые погибли на Кременчугской птицефабрике из-за использования запрещенных препаратов. Об этом 11 мая заявил депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива, говорится на сайте партии

Генерал Рубан: Тысячи украинских силовиков захоронены в безымянных могилах © РИА Новости, Сергей Анашкевич | Перейти в фотобанк Олегу Синегубову с просьбой — возьмите под контроль эту ситуацию. Местные главы райадминистраций не доложили, а фактически скрыли информацию о происшествии и пытались эту ситуацию "замять". Также я прошу главу Нацполиции области обеспечить всестороннее расследование этого преступления», — отметил Кива.

По его словам, руководство птицефабрики назвало причиной массового падежа птицы отключение систем вентиляции (из-за чего куры якобы задохнулись). Однако местные жители указывают на использование запрещенных химических препаратов.

«По имеющейся информации, мор был вызван передозировкой химическими препаратами, которые ускоряют рост птицы, но крайне опасны для здоровья людей. И часть этой погибшей птицы уже незаконно захоронили в 300 метрах от скважин воды, которыми пользуются местные жители. Это может обернуться экологической катастрофой», — добавил Кива.

Он подчеркнул, что на полях, прилегающих к птицефабрике, находятся многочисленные незаконные могильники.

«Люди говорят, что это уже система, такая ситуация безнаказанно повторяется на протяжении нескольких лет. Я буду требовать начала уголовного производства и привлечения к ответственности как руководства Кременчугской птицефабрики, так и местных чиновников», — подытожил он.

По данным «Оппозиционной платформы», депутат вызвал представителей Нацполиции к месту незаконного могильника, которые задокументировали бы все факты и приняли заявление о совершении правонарушения.