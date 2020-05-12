Из-за геополитической ситуации 30х годов Второй мировой войны вряд ли можно было избежать. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Войны нельзя было избежать, но у Гитлера не было шансов против СССР - израильский аналитик Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Япония видела в войне основной способ достижения своих стратегических целей, а США в свою очередь пытались захватить стратегические рынки и ограничить развитие Японии экономическими средствами и эмбарго, толкая Японию к единственному выходу — войне, пояснил Кедми.

Аналитик считает, что нацистский лидер Адольф Гитлер был самостоятельной фигурой, но, как всегда в истории многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.