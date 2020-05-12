«Вряд ли войны можно было избежать. Германия ставила перед собой цели, которые невозможно было достичь без войны. Великобритания и вся Европа видела войну как решение вопроса о разгроме и уничтожении СССР», — подчеркнул эксперт.
Япония видела в войне основной способ достижения своих стратегических целей, а США в свою очередь пытались захватить стратегические рынки и ограничить развитие Японии экономическими средствами и эмбарго, толкая Японию к единственному выходу — войне, пояснил Кедми.
Аналитик считает, что нацистский лидер Адольф Гитлер был самостоятельной фигурой, но, как всегда в истории многие надеялись, поддержав его, воспользоваться его успехами в своих целях, надеясь подчинить его своей политике и избежать его враждебных действий по отношению к ним.
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