С каждым годом Украина становится все менее интересна для России и других стран Евразийского экономического союза как полноценный экономический партнер. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Космической отрасли практически нет, судостроения или производства двигателей (та же «Мотор Сич») тоже. К тому же, это все начинает производиться у нас. Поэтому они становятся для нас все менее интересны с экономической точки зрения», — категоричен Жарихин.

К тому же, добавил политолог, в сотрудничестве с ЕАЭС также не заинтересованы политические элиты Украины, а делать ставку на Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков в этом отношении не стоит.

Он, как и остальные, требует возвращения Крыма Украине, а следовательно, тоже занимает не очень конструктивную позицию, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.