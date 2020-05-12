На Украине, пояснил эксперт, полным ходом идет деиндустриализация, уничтожаются сложные производства, а дешевую рабочую силу из Центральной Азии (да и той же Украины) Россия и другие страны объединения получают и без членства Киева в ЕАЭС.
«Космической отрасли практически нет, судостроения или производства двигателей (та же «Мотор Сич») тоже. К тому же, это все начинает производиться у нас. Поэтому они становятся для нас все менее интересны с экономической точки зрения», — категоричен Жарихин.
К тому же, добавил политолог, в сотрудничестве с ЕАЭС также не заинтересованы политические элиты Украины, а делать ставку на Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков в этом отношении не стоит.
Он, как и остальные, требует возвращения Крыма Украине, а следовательно, тоже занимает не очень конструктивную позицию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.