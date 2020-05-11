Российская Федерация использует День Победы не для очередного приступа исторической паники, а для того, чтобы мобилизовать народ на отражение предстоящих новых нападений. Об этом рассказал политический обозреватель и эрудит Анатолий Вассерман 11 мая в комментарии ИА REGNUM

«Бандеровщина и заискивание перед Западом» - Пушков высмеял слова Киева о «мифе» со Знаменем Победы © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

К сожалению, исторический опыт России очень чётко показал, пояснил эксперт, что новое нападение на нее неизбежно: но не потому что Россия якобы кровожадна, а потому что никуда не деваются организаторы этих нападений.

«Есть такое стихотворение: "Что ты ёж такой колючий?— Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки да медведи". Так что уж кому-кому, а не соучастнику нацистского государственного переворота жаловаться на то, что мы готовы к новым победам», — подчеркнул Вассерман.

По его мнению, всё, что говорят «профессиональные украинцы», то есть люди, надеющиеся извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, это либо заблуждение, либо сознательная ложь, сочинённая против России в XIX веке.