Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин отказал России в «моральном праве» праздновать День Победы. По его словам, Россия якобы использует День Победы «для мобилизации и раскручивания новых войн, таких как на Украине и в Грузии».
К сожалению, исторический опыт России очень чётко показал, пояснил эксперт, что новое нападение на нее неизбежно: но не потому что Россия якобы кровожадна, а потому что никуда не деваются организаторы этих нападений.
«Есть такое стихотворение: "Что ты ёж такой колючий?— Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки да медведи". Так что уж кому-кому, а не соучастнику нацистского государственного переворота жаловаться на то, что мы готовы к новым победам», — подчеркнул Вассерман.
По его мнению, всё, что говорят «профессиональные украинцы», то есть люди, надеющиеся извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, это либо заблуждение, либо сознательная ложь, сочинённая против России в XIX веке.