«Прежде всего, речь идет о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если кто-то из родителей, а еще хуже — оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению», — сказал глава государства.
В связи с этим президент предложил следующие меры для поддержки семей с детьми:
— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода;
— с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тыс руб на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно;
— минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов);
— устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей.
Кроме того, по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу.