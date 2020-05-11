В России с 1 июня в рамках поддержки граждан после пандемии коронавируса семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом заявил президент Владимир Путин 11 мая в своем обращении к нации

«Не снимать ограничения под кальку» - Путин объявил о завершении периода нерабочих дней © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В связи с этим президент предложил следующие меры для поддержки семей с детьми:

— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода;

— с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тыс руб на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно;

— минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов);

— устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу.