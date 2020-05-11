В 2011 году Тимошенко была осуждена на 7 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий при заключении газового контракта с РФ в 2009 году. Освобождена после победы «евромайдана».
Указывается, что эта фирма в свое время подготовила отчет, который союзники экс-президена Виктора Януковича использовали, чтобы попытаться оправдать судебное преследование Тимошенко.
Издание уточняет, что средства для урегулирования, похоже, были переданы через юридическую фирму «Reid Collins» Тимошенко и ее адвокату Сергею Власенко.
«Эта договоренность, как представляется, отражена в записях, поданных госпожой Тимошенко и господином Власенко в украинское правительство, которые показывают, что каждый из них получил около 5,5 млн долларов "Reid Collins" с июля по прошлый месяц», — говорится в публикации.
В то же время, отмечают журналисты, записи не упоминают фирму Skadden.
Власенко в своих заявках характеризовал деньги как «иностранный доход» а Тимошенко описала это в заявлении в этом месяце как компенсацию за ущерб, нанесенный «политическими репрессиями 2011-2014 годов», который был получен в США на стадии досудебного урегулирования.