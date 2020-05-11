Нью-йоркская юридическая фирма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom» заплатила 11 млн долларов или больше, чтобы избежать судебного преследования со стороны экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая обвинила фирму в содействии ее «политическому преследованию». Об этом 11 мая сообщает The New York Times со ссылкой на источники

Мэрское дело. Юлия Тимошенко вышла на тропу войны © ba.org.ua

Указывается, что эта фирма в свое время подготовила отчет, который союзники экс-президена Виктора Януковича использовали, чтобы попытаться оправдать судебное преследование Тимошенко.

Издание уточняет, что средства для урегулирования, похоже, были переданы через юридическую фирму «Reid Collins» Тимошенко и ее адвокату Сергею Власенко.

«Эта договоренность, как представляется, отражена в записях, поданных госпожой Тимошенко и господином Власенко в украинское правительство, которые показывают, что каждый из них получил около 5,5 млн долларов "Reid Collins" с июля по прошлый месяц», — говорится в публикации.

В то же время, отмечают журналисты, записи не упоминают фирму Skadden.

Власенко в своих заявках характеризовал деньги как «иностранный доход» а Тимошенко описала это в заявлении в этом месяце как компенсацию за ущерб, нанесенный «политическими репрессиями 2011-2014 годов», который был получен в США на стадии досудебного урегулирования.