Во время пандемии произошел весьма неприятный казус, когда США неофициально пытались выкупить одну немецкую компанию, которая занималась производством вакцины от коронавируса. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью Ukrlife.TV

Рар: Если в пандемию начнется разрушение государств, а это возможно, возникнет вопрос: зачем это было? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

США, по его сведениям, хотели заплатить врачам и вирусологам огромные деньги, чтобы они работали только на Америку, против чего жестко выступило немецкое руководство, пригрозив даже национализировать эту фирму.

Рар подчеркнул, что германское правительство имело на эту полное право, поскольку разработки этой фирмы могли спасти множество жизни и относятся к вопросу национальной безопасности и безопасности Европу, в то время как США хотели использовать их лишь в своих интересах.