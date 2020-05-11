«Американцы, по-видимому неофициально (потому что никто не мог это подтвердить, но немецкое правительство об этом говорило), пытались скупить ведущую немецкую фирму, которая занималась производством вакцин. Просто хотели выкупить эту фирму с потрохами и вывести из Германии», — пояснил эксперт.
США, по его сведениям, хотели заплатить врачам и вирусологам огромные деньги, чтобы они работали только на Америку, против чего жестко выступило немецкое руководство, пригрозив даже национализировать эту фирму.
Рар подчеркнул, что германское правительство имело на эту полное право, поскольку разработки этой фирмы могли спасти множество жизни и относятся к вопросу национальной безопасности и безопасности Европу, в то время как США хотели использовать их лишь в своих интересах.