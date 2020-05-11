«Фактически Зеленский является и премьер-министром, и спикером, потому что без его рейтинга глава Кабмина и глава Верховной Рады ничего собой не представляют. А на деле некому оперировать этими суперпрезидентскими полномочиями — вот и всё», — указал эксперт.
По его мнению, история с резко выступившим против карантина мэром Черкасс Анатолием Бондаренко показала, что рейтинг «слуг народа» и самого Зеленского пошел вниз, и градоначальники уже не боятся противопоставлять себя «партии власти».
В этой ситуации для Офиса президента опасность состоит в том, что мэры других городов тоже начнут втягивать Зеленского в перепалку, и будут зарабатывать на этом электоральный рейтинг, заключил Слободчук.
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