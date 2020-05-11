По факту сейчас на Украине сложилась суперпрезидентская республика, поскольку у Владимира Зеленского большинство в Верховной Раде и управляемый Кабмин. Другое дело, что он не умеет пользоваться всеми этими полномочиями. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Сериал «за конфликтом - конфликт» в Украине рискует перерасти в «войну всех против всех» © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

По его мнению, история с резко выступившим против карантина мэром Черкасс Анатолием Бондаренко показала, что рейтинг «слуг народа» и самого Зеленского пошел вниз, и градоначальники уже не боятся противопоставлять себя «партии власти».

В этой ситуации для Офиса президента опасность состоит в том, что мэры других городов тоже начнут втягивать Зеленского в перепалку, и будут зарабатывать на этом электоральный рейтинг, заключил Слободчук.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.