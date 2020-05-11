Отказ Киева от Дня Победы чреват отказом и от неких фундаментальных основ, которые способствовали созданию украинского государства. Об этом рассказал киевский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

По его словам, такое отношение украинских властей уже привело к проблемам для Украины на международной арене в отношениях с западными соседями.

«Ряд этих стран уже раздумывают о том, чтобы заполучить часть территорий Украины, которые вошли в ее состав вследствие того порядка, который сложился после завершения войны», — подчеркнул Якубин.

Так что попытка девальвировать День Победы — это попытка девальвировать само государство Украина, и большинство граждан Украины это осознало, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.