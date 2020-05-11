Эксперт отметил, что если не мифологически, а реально посмотреть на проект «Украина», то он бы не был возможен, если бы не было Дня Победы, и Украина в своих границах является результатом Дня Победы.
По его словам, такое отношение украинских властей уже привело к проблемам для Украины на международной арене в отношениях с западными соседями.
«Ряд этих стран уже раздумывают о том, чтобы заполучить часть территорий Украины, которые вошли в ее состав вследствие того порядка, который сложился после завершения войны», — подчеркнул Якубин.
Так что попытка девальвировать День Победы — это попытка девальвировать само государство Украина, и большинство граждан Украины это осознало, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.