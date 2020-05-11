Ранее Саакашвили, вопреки слухам и сообщениям в СМИ, назначили не вице-премьером, а секретарём исполкома Национального совета реформ.
«Что касается секретаря Саакашвили, то это пиар-площадка, его скорее технично вывели из игры. Да, на публику будет «танец с саблями» и «политическая джигитовка», а на деле и премьер, и любой министр может посылать его прямым текстом. Какие у него полномочия вмешиваться в работу Кабмина или Верховной Рады?», — указал эксперт.
С другой стороны, пояснил Слободчук, внешние бенефициары поставили Саакашвили задачу координировать разрозненные группы сотрудников грантовых организаций и контролировать процесс приватизации государственных предприятий.
Наконец, добавил политтехнолог, Саакашвили будет «рупором» МВФ и Всемирного банка — и по его речам мы сразу будем узнавать, кем недовольны в Фонде.
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