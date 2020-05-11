Подняв в СМИ обсуждения о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить на Украине крупный руководящий пост, люди Владимира Зеленского переключили волну негатива, которая хлынула в связи с годовщиной второго тура выборов. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Сериал «за конфликтом - конфликт» в Украине рискует перерасти в «войну всех против всех» © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

«Что касается секретаря Саакашвили, то это пиар-площадка, его скорее технично вывели из игры. Да, на публику будет «танец с саблями» и «политическая джигитовка», а на деле и премьер, и любой министр может посылать его прямым текстом. Какие у него полномочия вмешиваться в работу Кабмина или Верховной Рады?», — указал эксперт.

С другой стороны, пояснил Слободчук, внешние бенефициары поставили Саакашвили задачу координировать разрозненные группы сотрудников грантовых организаций и контролировать процесс приватизации государственных предприятий.

Наконец, добавил политтехнолог, Саакашвили будет «рупором» МВФ и Всемирного банка — и по его речам мы сразу будем узнавать, кем недовольны в Фонде.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.