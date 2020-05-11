Во время XXV украинской антарктической экспедиции, которая совсем недавно начала работать на станции «Академик Вернадский», произошла трагедия. Об этом 11 мая сообщает Telegram-канал Украина.ру

Антарктида не Россия. ЦИК Украины организовал участок на станции «Академик Вернадский» © Facebook, Національний антарктичний науковий центр

Что именно заставило опытного полярника (это была его пятая поездка в Антарктиду) так экзотично покончить со своей жизнью — это еще предстоит разобраться руководству экспедиции.

Отмечается, что полярникам теперь предстоит решать целый ряд внезапно возникших проблем. От отправки тела повара на Украину, до организации процесса питания участников экспедиции.

Из Антарктиды сообщают, что теперь функции повара будут по очереди выполнять все полярники.