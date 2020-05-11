С понедельника 11 мая, на Украине начинается ослабление карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в телеграм-канале «Коронавирус_Инфо»

Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

При этом конкретные условия могут варьироваться от региона к региону в зависимости от распространения коронавируса в каждой конкретной области страны.

«Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности. Ежедневно в Украине обнаруживают около 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы не пополнять эту неутешительную статистику, не забывайте о правилах безопасности», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook в свою очередь подчеркнул, что ослабление карантина не означает окончание эпидемии в стране. По его словам, если граждане научатся жить и работать в новых условиях, смягчение карантина наступит быстрее.

По состоянию на 11 апреля в целом по стране зафиксировано 15.232 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 человек погиб, а 3060 — выздоровели.