Белоруссия время от времени выражает недовольство своим положением в Евразийском экономическом союзе, поскольку она не является энергоизбыточной страной. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То, что Белоруссия все время бузит, объясняется не только дурным характером Лукашенко (хотя он тоже есть), но и объективными сложностями во взаимодействии», — пояснил Жарихин.

Другая проблема этого объединения состоит в том, добавил политолог, что его страны (включая Россию) пока не готовы делегировать хотя бы часть своего политического суверенитета на наднациональный уровень.

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