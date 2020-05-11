Эксперт уточнил, что сегодня свыше 90% экономики евразийского объединения приходится именно на Россию и Казахстан, энергоизбыточные страны, интересы которых диктуются объединением в целом.
«То, что Белоруссия все время бузит, объясняется не только дурным характером Лукашенко (хотя он тоже есть), но и объективными сложностями во взаимодействии», — пояснил Жарихин.
Другая проблема этого объединения состоит в том, добавил политолог, что его страны (включая Россию) пока не готовы делегировать хотя бы часть своего политического суверенитета на наднациональный уровень.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.