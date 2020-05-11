«Некоторым политикам (в особенности правого толка) выгодна эта тема, поскольку позволяет им уходить от вопросов, связанных с социально-экономической ситуацией, ничего не делать, усиливать иррациональность, напряженность в обществе и упрочивать свою власть», — пояснил эксперт.
Но если бы общество рационально относилось ко Дню Победы, подчеркнул политолог, в обществе не было бы конфликтов вокруг тех событий, и оно стало бы задавать вопросы к власти о том, почему население такой богатой страны так небогато живет.
В последствии началась бы дискуссия о налоговой системе (кто должен больше платить, рядовые граждане или финансово-промышленные группы), что невыгодно для этих политиков, которые поэтому вбрасывают всю эту дискуссию на тему прошлого, подытожил Якубин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.