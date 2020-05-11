Пока Украина будет жить в условиях социально-экономического кризиса, некоторым политикам будет выгодно спекулировать на «символических» вопросах вроде празднования Дня Победы 9 мая. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Якубин: Девальвация Дня Победы означает девальвацию самой Украины © Facebook, Алексей Якубин

Но если бы общество рационально относилось ко Дню Победы, подчеркнул политолог, в обществе не было бы конфликтов вокруг тех событий, и оно стало бы задавать вопросы к власти о том, почему население такой богатой страны так небогато живет.

В последствии началась бы дискуссия о налоговой системе (кто должен больше платить, рядовые граждане или финансово-промышленные группы), что невыгодно для этих политиков, которые поэтому вбрасывают всю эту дискуссию на тему прошлого, подытожил Якубин.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.