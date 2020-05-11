Ни Россия, ни страны Центральной Азии не будут вмешиваться в конфликт между США и Китаем вокруг распространения коронавирусной инфекции, а также в торговые войны между этими государствами. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Политика все еще мешает Украине прагматично сотрудничать с ЕАЭС © Владимир Трефилов

Перепалки между Китаем и США существовали и в эпоху Холодной войны, и будут продолжаться впредь, но на перспективы Шанхайской организации сотрудничества это никак не влияет, указал политолог.

Вектор развития ШОС не касается американского континента, поскольку он направлен на Евразию и служит в качестве инструмента мягкой силы и инструмента развития сотрудничества для Китая и его партнеров, уточнил Полетаев.

Если надо оживить деятельность ШОС, то входящим в него государствам стоит подключить внутренние силы, чтобы всем было понятно, чем они занимаются и какую пользу друг другу могут принести, заключил собеседник издания.

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