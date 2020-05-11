«Это не значит, что они будут ждать, чем это закончится. Но, во-первых, это не наша война, а во-вторых, громкие заявления скоро сойдут на нет, потому что экономическая взаимозависимость США и КНР сильнее амбиций политических лидеров», — пояснил эксперт.
Перепалки между Китаем и США существовали и в эпоху Холодной войны, и будут продолжаться впредь, но на перспективы Шанхайской организации сотрудничества это никак не влияет, указал политолог.
Вектор развития ШОС не касается американского континента, поскольку он направлен на Евразию и служит в качестве инструмента мягкой силы и инструмента развития сотрудничества для Китая и его партнеров, уточнил Полетаев.
Если надо оживить деятельность ШОС, то входящим в него государствам стоит подключить внутренние силы, чтобы всем было понятно, чем они занимаются и какую пользу друг другу могут принести, заключил собеседник издания.
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