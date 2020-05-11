Вторая мировая война фактически началась с боевых действий, которые вела Япония с самого начала 30х годов. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Войны нельзя было избежать, но у Гитлера не было шансов против СССР - израильский аналитик Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, этой войны вряд ли можно было избежать, поскольку Германия ставила перед собой цели, которые невозможно было достичь без войны. Кедми также считает, что Великобритания и вся Европа видела войну как решение вопроса о разгроме и уничтожении СССР.

Япония видела в войне основной способ достижения своих стратегических целей, а США в свою очередь пытались захватить стратегические рынки и ограничить развитие Японии экономическими средствами и эмбарго, толкая Японию к единственному выходу — войне, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.