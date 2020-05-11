«Начала Второй мировой Войны не определили. Если учитывать Войну с Японией, то с 1931 года, вторжения Японии в Манджурию, или с 1937 года начала Войны Японии с Китаем», — пояснил эксперт.
По его мнению, этой войны вряд ли можно было избежать, поскольку Германия ставила перед собой цели, которые невозможно было достичь без войны. Кедми также считает, что Великобритания и вся Европа видела войну как решение вопроса о разгроме и уничтожении СССР.
Япония видела в войне основной способ достижения своих стратегических целей, а США в свою очередь пытались захватить стратегические рынки и ограничить развитие Японии экономическими средствами и эмбарго, толкая Японию к единственному выходу — войне, заключил собеседник издания.
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