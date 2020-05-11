Более того, пояснил эксперт, события 2014 года показали, что большинство украинского населения ради возможности ездить в Европу гастарбайтерами фактически согласилось на резкое снижение жизненного уровня внутри страны.
«И доводы о том, что они рвут выгодные связи с Россией, на них не действовали. Хотя украинский экспорт был нацелен на ту же самую Россию, и они без этого проигрывали. Они этого не слышали, потому что ради свободы собирать клубнику были готовы разорвать все связи», — подчеркнул Жарихин.
К тому же, добавил политолог, с каждым годом Украина становится все менее интересна для России и других стран ЕАЭС как полноценный экономический партнер, поскольку деиндустриализация там идет полным ходом, а в дешевой рабочей силе союз не нуждается.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.