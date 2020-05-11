В обозримой перспективе Украина вряд ли вступит в Евразийский экономический союз, поскольку в этом не заинтересованы ее политические элиты. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И доводы о том, что они рвут выгодные связи с Россией, на них не действовали. Хотя украинский экспорт был нацелен на ту же самую Россию, и они без этого проигрывали. Они этого не слышали, потому что ради свободы собирать клубнику были готовы разорвать все связи», — подчеркнул Жарихин.

К тому же, добавил политолог, с каждым годом Украина становится все менее интересна для России и других стран ЕАЭС как полноценный экономический партнер, поскольку деиндустриализация там идет полным ходом, а в дешевой рабочей силе союз не нуждается.

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