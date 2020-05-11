«Другое дело, что сам белорусский лидер (Александр Лукашенко) эмоционально реагирует на выдуманное им самим осуждение Белоруссии. Они резко реагируют на мнение, которое является противоположным той позиции, которую занимает белорусское руководство», — пояснил эксперт.
По его словам, он почувствовал подобное отношение на себе, когда для в комментарии для белорусского телевидения заявил о том, что возможно, правы и те страны, кто выбирает тактику жестких ограничений ради здоровья граждан в ущерб экономике.
«Потом мне сказали, что якобы был брак со звуком, и мое выступление не получилось. К тому же, МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала, объявив некоторых из них персонами нон грата (меня, правда, не объявили, я по Скайпу комментарии давал)», — уточнил Жарихн.
Он также отметил, что страны Евросоюза тоже с удивлением смотрят на тактики друг друга по борьбе с вирусом, но никто друг друга не осуждает. В любом случае, полагает политолог, каждый самостоятельно выбирает свою тактику, а насколько она будет выигрышной, станет известно после окончания пандемии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.