Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы
Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Другое дело, что сам белорусский лидер (Александр Лукашенко) эмоционально реагирует на выдуманное им самим осуждение Белоруссии. Они резко реагируют на мнение, которое является противоположным той позиции, которую занимает белорусское руководство», — пояснил эксперт.

По его словам, он почувствовал подобное отношение на себе, когда для в комментарии для белорусского телевидения заявил о том, что возможно, правы и те страны, кто выбирает тактику жестких ограничений ради здоровья граждан в ущерб экономике.

«Потом мне сказали, что якобы был брак со звуком, и мое выступление не получилось. К тому же, МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала, объявив некоторых из них персонами нон грата (меня, правда, не объявили, я по Скайпу комментарии давал)», — уточнил Жарихн.

Он также отметил, что страны Евросоюза тоже с удивлением смотрят на тактики друг друга по борьбе с вирусом, но никто друг друга не осуждает. В любом случае, полагает политолог, каждый самостоятельно выбирает свою тактику, а насколько она будет выигрышной, станет известно после окончания пандемии.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 