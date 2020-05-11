Хотя в России несколько с удивлением смотрят на тактику Белоруссии в борьбе с коронавирусной инфекцией, где по-прежнему не ввели жесткие карантинные меры, никто ее за эту тактику осуждает. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, он почувствовал подобное отношение на себе, когда для в комментарии для белорусского телевидения заявил о том, что возможно, правы и те страны, кто выбирает тактику жестких ограничений ради здоровья граждан в ущерб экономике.

«Потом мне сказали, что якобы был брак со звуком, и мое выступление не получилось. К тому же, МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала, объявив некоторых из них персонами нон грата (меня, правда, не объявили, я по Скайпу комментарии давал)», — уточнил Жарихн.

Он также отметил, что страны Евросоюза тоже с удивлением смотрят на тактики друг друга по борьбе с вирусом, но никто друг друга не осуждает. В любом случае, полагает политолог, каждый самостоятельно выбирает свою тактику, а насколько она будет выигрышной, станет известно после окончания пандемии.

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