Независимый PR-специалист, руководитель Киевского публичного агентства коммуникаций/PR Инна Ковальчук рассказала изданию Украина.ру, какое будущее ждет гостиничного-ресторанный бизнес страны после окончания пандемии коронавируса

Из-за коронавируса украинским барменам и официантам предрекли уход в курьеры © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Эксперт отметила, что в данный момент сложно предсказывать ценообразование, которое будет в заведениях после отмены карантина и окончания эпидемии.

«Что же до акций на блюда, то многие полноформатные заведения будут, скорее всего, максимально оптимизировать меню. Я знаю, что некоторые рестораны из 15 страниц меню оставят одну страницу. То есть это будет сезонное меню до конца августа — середины сентября, чтобы разгрузить кухню и, соответственно, привлекать меньше персонала для работы. Будут акции и специальные часы. Предложения будут придумывать маркетологи и креативщики», — сказала Ковальчук.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.