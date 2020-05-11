Из-за введенного на Украине карантина была заблокирована работа заведений общепита, которые могли осуществлять свою деятельность только в режиме доставки. Ожидается, что после снятия ряда ограничений с 11 мая в стране начнут открываться летние террасы кафе и ресторанов. При этом посетителям придется соблюдать дистанцию, а персоналу регулярно проходить температурный скрининг.
Эксперт отметила, что в данный момент сложно предсказывать ценообразование, которое будет в заведениях после отмены карантина и окончания эпидемии.
«Что же до акций на блюда, то многие полноформатные заведения будут, скорее всего, максимально оптимизировать меню. Я знаю, что некоторые рестораны из 15 страниц меню оставят одну страницу. То есть это будет сезонное меню до конца августа — середины сентября, чтобы разгрузить кухню и, соответственно, привлекать меньше персонала для работы. Будут акции и специальные часы. Предложения будут придумывать маркетологи и креативщики», — сказала Ковальчук.
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