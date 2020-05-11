Политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру описал свое видение отношения нынешней политической элиты Украины ко Дню Победы

Погребинский рассказал, как внешние силы довели Зеленского до паники © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его мнению, эти люди абсолютно далеки от одухотворенного Победой единства, которое обычно проявляют 9 мая миллионы жителей постсоветского пространства.

Погребинский добавил, что это может поменяться в случае, если изменения претерпит вся парадигма украинского государства.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.