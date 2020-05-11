«Сейчас фактически о поколении, которое приходит в украинскую политику, можно судить по "поколению Зе", тех людей, которых понабирал на улице Зеленский. Там есть разная публика, но в целом это люди малообразованные, с полным отсутствием внутреннего чувства достоинства, причастности к совместной истории», — сказал эксперт.
По его мнению, эти люди абсолютно далеки от одухотворенного Победой единства, которое обычно проявляют 9 мая миллионы жителей постсоветского пространства.
Погребинский добавил, что это может поменяться в случае, если изменения претерпит вся парадигма украинского государства.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.