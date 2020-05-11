Политолог Вадим Карасев не видит противоречия между победой советского народа в Великой Отечественной войне и борьбой бандеровцев на Западе Украины в те годы и считает, что нужно забыть кровавые страницы истории ради примирения. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию Украина.ру

Великая Отечественная война на Украине © topast.ru

Ради того, чтобы историческая память не раскалывала Украину, а объединяла, полагает Карасев, нужно вычеркнуть кровавые страницы прошлого.

«Конечно, это не касается предателей, мародеров и тех, кто совершал преступления против человечности. Это касается тех ветеранов, которым за 90 лет, которые воевали в рядах Красной Армии, которые воевали в лесах Западной Украины и против Красной Армии, и против Армии крайовой, и против немецких войск», — добавил он.

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