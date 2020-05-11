«Я считаю, что нужно к этой проблеме подходить с точки зрения диалектики памяти и забвения: чтобы что-то помнить, нужно что-то и забыть», — сказал эксперт.
Ради того, чтобы историческая память не раскалывала Украину, а объединяла, полагает Карасев, нужно вычеркнуть кровавые страницы прошлого.
«Конечно, это не касается предателей, мародеров и тех, кто совершал преступления против человечности. Это касается тех ветеранов, которым за 90 лет, которые воевали в рядах Красной Армии, которые воевали в лесах Западной Украины и против Красной Армии, и против Армии крайовой, и против немецких войск», — добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.