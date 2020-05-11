Политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как официальный Киев будет в среднесрочной перспективе искать компромиссы вокруг различного отношения к памяти о Второй мировой войне

Биополитика. Карасев рассказал, от чего будет зависеть исход соперничества между США и Китаем © скриншот с видео "112 Украина"

«Поэтому Украина в ближайшее время на среднесрочную перспективу скорее будет характеризоваться региональной памятью», — сказал Карасев.

В качестве аналогии он привел Соединенные Штаты, где на север и юге разные герои гражданской войны.

«Украина больше склоняется к регионализации исторической памяти, где для одних регионов большее значение имеет 8 мая, а для других — 9 мая. А на общегосударственном уровне 8 и 9 мая — красные дни календаря, — отметил политолог. Вот такие исторические компромиссы, которые свидетельствуют о сложности национальной и исторической идентичности на Украине».

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