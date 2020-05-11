Карасев считает, что в отличие от России, на Украине в 1941-1945 гг. фактически было несколько войн сразу: Вторая мировая, Великая Отечественная, гражданская и национально-освободительная, под которой эксперт понимает борьбу украинских националистов на Западе страны. Сторонники этого нарратива не приемлют 9 мая как День Победы, который включает и победу Красной армии над бандеровцами.
«Поэтому Украина в ближайшее время на среднесрочную перспективу скорее будет характеризоваться региональной памятью», — сказал Карасев.
В качестве аналогии он привел Соединенные Штаты, где на север и юге разные герои гражданской войны.
«Украина больше склоняется к регионализации исторической памяти, где для одних регионов большее значение имеет 8 мая, а для других — 9 мая. А на общегосударственном уровне 8 и 9 мая — красные дни календаря, — отметил политолог. Вот такие исторические компромиссы, которые свидетельствуют о сложности национальной и исторической идентичности на Украине».
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