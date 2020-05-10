Российские дипломаты не намерены оставлять без внимания заявление Белого дома о том, что победу над нацизмом в 1945 году одержали США и Великобритания, а не СССР, который сыграл решающую роль

Представители внешнеполитического ведомства выразили крайнее возмущение попытками американских властей исказить итоги Второй мировой войны.

8 мая Белый дом опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеозапись церемонии возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны с подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

«Реальные факты истории нельзя игнорировать — вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского союза, так и применительно к нашей стране сегодня. Свидетельство тому — многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира. Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в «самой демократической стране», неустанно твердящей о своей «приверженности свободе слова»!» — говорится в комментарии МИД РФ. «Пример того, как Россия и США могут отложить в сторону противоречия»: Путин и Трамп приняли совместное заявление к годовщине встречи на Эльбе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Дипломаты отметили, что высказывание Белого дома идёт вразрез с совместным заявлением президентов России и США, сделанном 25 апреля по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе, в котором сделан акцент на совместные усилия Москвы и Вашингтона в борьбе с общим врагом.

«Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в ещё одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена. Имеем в виду провести серьёзный разговор на этот счёт с американскими официальными лицами», — говорится в комментарии.

В США рассказывают собственную версию событий 1940-х годов. Накануне годовщины победы Пентагон опубликовал такое заявление: «Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский союз вторглись в Польшу. Война бушевала уже пять лет, когда американские и союзные силы высадились на пляжи Нормандии 6 июня 1944 года. Вторжение ознаменовало начало конца Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Менее чем через год Германия капитулирует, а Гитлер будет мёртв. Американские войска приняли участие в торжествах во Франции — стране, которая приняла на себя большую часть тяжести боевых действий».

Если на официальном уровне распространяется информация, не соответствующая действительности, то чего тогда удивляться, что американские школьники на вопрос, кто победил во Второй мировой войне, ответят, США, да ещё помогая союзникам в Европе, а также в одиночку победили Японию на островах.