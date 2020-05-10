Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал в стриме с певицей Олей Поляковой, с кем из вед ему пришлось тяжелее всего в своей работе. Видео было на днях опубликовано в Instagram исполнительницы

Таисия Повалий: музыка летит выше и ее не остановишь, слава Богу © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Натальей Могилевской и Таисией Повалий.

«Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны», — охарактеризовал он Могилевскую.

Что касается Повалий, то дизайнер рассказал о случае, когда он вместе с ней долго разрабатывал определенные костюмы, но на примерке она попросила все расшить на 1 мм, чем сделал бессмысленной всю его работу. Тан не стал ничего переделывать и отдал ей все наряды бесплатно. Какого же было его удивление, отметил дизайнер, когда на одном из светских мероприятий он увидел певицу в этих «забракованных» костюмах.