Президент РФ Владимир Путин признал, что в 1990-е годы, когда страна была слаба экономически, зарубежные спонсоры местных сепаратистов, действовавших в разных регионах, не только на Кавказе, имели все шансы развалить её изнутри

В программе «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 10 мая в 22.30, покажет интервью главы государства, записанное в дагестанском селе Ботлих 12 сентября 2019 года и приуроченное к 20-летию разгрома террористов на Северном Кавказе.

На вопрос ведущего Павла Зарубина, какую цель преследовала поддержка терроризма и сепаратизма на территории России из-за рубежа, президент РФ Владимир Путин ответил: «Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят нас разделить, хотят над нами властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри. Тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем. Почему только на Кавказе? Это было и на севере, это было на северо-западе, это было в центре, это было на Урале, да везде. В уставах так называемых или конституциях различных республик, в 60 из них, можно было прочитать всё что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации. Принимались совершенно нелепые решения, связанные с таможней, с границей и так далее». Путин: США агрессивно вмешивались в выборы в России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он также напомнил, что в 1990-х Россия набрала столько долгов, что не могла даже проценты по ним выплатить, инфляция измерялась десятками процентов, а государственный долг зашкалил. Всё это мешало развитию России, но если бы тогда не смогли удержать страну, то её, как признал Путин, ждало бы очень печальное будущее, и привёл в пример Югославию, где «детей прибивали к заборам своих собственных домов».

«У государства не было ресурсов, в долгах были все, как в шелках. Мы не только избавились от непомерного бремени государственных долгов, но и накопили достаточно большой объём государственных резервов. Наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне», — заявил Путин.

В 1994-1996 годах в Чечне проходил военные действия между местными вооружёнными формированиями Чеченской Республики Ичкерии, созданными в нарушение законодательства РФ, и российскими федеральными войсками. 31 августа 1996 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Александр Лебедь и начальник штаба боевиков самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерии Аслан Масхадов подписали Хасавюртовские соглашения, которые положили конец Первой чеченской войне. Этот документ определял основы взаимоотношений между государственными властями и Чеченской республикой: соблюдение Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, отказ от применения силы или угрозы силой, а также пункт о том, что вопрос о статусе региона будет решён до 31 декабря 2001 года.

Однако вывод Вооружённых сил РФ спровоцировал межвоенный кризис: разрушенные дома и села не восстанавливались, практически всё нечеченское население республики было вынуждено бежать из-за этнических чисток и физических расправ. В сентябре 1999 года началась новая фаза чеченской военной кампании — контртеррористической операции на Северном Кавказе. В октябре началась вторая чеченская война, с начала которой было сформировано пророссийское правительство во главе с муфтием Ахматом Кадыровым, который раньше воевал на стороне сепаратистов и даже объявил джихад России, но затем осудил не характерный для традиционного ислама курс. Благодаря его авторитету чеченцы не приняли ваххабизм. 5 октября 2003 по итогам выборов Ахмат Кадыров был избран президентом Чеченской республики.