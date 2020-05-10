Полиция Тернополя расследует убийство 24-летнего гражданина Демократической Республики Конго, который получал высшее образование на Украине и был зарезан несовершеннолетней жительницей одного из сел района. Подробности происшествия приводятся на сайте Нацполиции

В Одесской области брат зарезал брата из-за пульта от телевизора © Public Domain Сообщается, что убийство произошло под утро 9 мая. Африканец, студент второго курса Тернопольского национального экономического университета пошел провожать своих друзей, зашедших к нему в гости, уточняет издание «20 минут». Позднее тело молодого человека обнаружила на улице его сожительница.

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать убийцу — им оказалась 17-летняя жительница одного из близлежащих сел. Благодарении системе видеонаблюдения удалось установить, что в роковую ночь она нанесла иностранцу смертельные удары ножом, после чего села в такси и уехала домой.

Полиция не раскрывает мотивы преступления, ссылаясь на продолжающиеся следственные действия.