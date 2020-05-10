Сообщается, что убийство произошло под утро 9 мая. Африканец, студент второго курса Тернопольского национального экономического университета пошел провожать своих друзей, зашедших к нему в гости, уточняет издание «20 минут». Позднее тело молодого человека обнаружила на улице его сожительница.
Правоохранителям удалось по горячим следам задержать убийцу — им оказалась 17-летняя жительница одного из близлежащих сел. Благодарении системе видеонаблюдения удалось установить, что в роковую ночь она нанесла иностранцу смертельные удары ножом, после чего села в такси и уехала домой.
Полиция не раскрывает мотивы преступления, ссылаясь на продолжающиеся следственные действия.