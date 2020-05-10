Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что действующее законодательство страны не предусматривает никаких дополнительных ограничений выезда граждан, решение правительства касается только закрытии отдельных пунктов пропуска через границу для сдерживания распространения эпидемии COVID-19

Посольство Великобритании на Украине написало на официальной странице в Facebook, что получили информацию от украинских властей о том, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины, но предварительно должны получить разрешение для выезда от МИД.

После того, как в СМИ начало обсуждение этой темы, посольство отредактировало сообщение, убрав из него фразу о разрешении от МИД. В новой версии сказано, что статус граждан, имеющих вид на жительство в Великобритании, должен быть подтверждён, и британское посольство окажет содействие в получении такого разрешения, если получит уведомление о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы. Посольство Украины в США объявило дату спецрейса из Нью-Йорка для эвакуации своих граждан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В комментарии изданию «Европейская правда» пресс-служба МИД Украины разъяснила, есть ли какие-то ограничения на выезд граждан за рубеж: «Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса на Украине правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения».

Представители ведомства уточнили, что передали дипломатическим миссиям других стран только список этих пунктов, прежде всего аэропортов, и не предоставляли никакой информации о разрешениях или отказах на выезд за границу, потому что не выдают их.

«В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами на Украине», — добавила пресс-служба министерства.