Посольство Великобритании на Украине написало на официальной странице в Facebook, что получили информацию от украинских властей о том, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины, но предварительно должны получить разрешение для выезда от МИД.
После того, как в СМИ начало обсуждение этой темы, посольство отредактировало сообщение, убрав из него фразу о разрешении от МИД. В новой версии сказано, что статус граждан, имеющих вид на жительство в Великобритании, должен быть подтверждён, и британское посольство окажет содействие в получении такого разрешения, если получит уведомление о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.
В комментарии изданию «Европейская правда» пресс-служба МИД Украины разъяснила, есть ли какие-то ограничения на выезд граждан за рубеж: «Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса на Украине правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения».
Представители ведомства уточнили, что передали дипломатическим миссиям других стран только список этих пунктов, прежде всего аэропортов, и не предоставляли никакой информации о разрешениях или отказах на выезд за границу, потому что не выдают их.
«В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами на Украине», — добавила пресс-служба министерства.