Компанию «Венето», принадлежащую киевскому предпринимателю и политику Михаилу Бродскому, поймали на попытке поставить свою продукцию в Донецк. Об этом 10 мая сообщает интернет-версия украинской газеты «Капитал»

Издание ссылается на журналиста Валентина Чернявского, который под видом бизнесмена решил «договориться» с руководством «Венето» о поставках нескольких десятков тренажеров комплексов для донецких ополченцев. Он опубликовал соответствующие скриншоты переписки и записи разговоров c директором производственных мощностей этой фирмы в городе Черкассы Александром Збигловым.

«Это в Донецк заказ. В казармы их. Поэтому, в принципе, если будет "такое-себе" качество… Главное — удешевить, чтоб быстро отправить», — приводится реплика Чернявского. В ответ представитель фирмы уточнил, кто же находится в тех казармах, на что журналист ответил, что не знает и нужно просто оформить сделку. В итоге стороны пришли к соглашению и условились о дальнейших действиях.

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После разразившегося скандала, Збиглов заявил, что не причастен к торговле с ДНР и лишь пытался вывести бизнесмена-журналиста на чистую воду. Однако Чернявский утверждает, что это лишь попытка избежать ответственности со стороны «Венето».

«Через несколько дней после звонка я написал в Viber, как и договаривались. Меня с радостью ждали. Но когда я решил понаглеть полностью и открытым текстом упомянул о "сепарах", начался "мороз". Почему? Поняли, что что-то не то. Меня не раскручивали на реквизиты, мне никто не звонил, чтобы поймать наглых торгашей с оккупантами. Абсолютно ничего», — сообщил расследователь.