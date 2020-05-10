Бывший член «Национального корпуса» Назарий Кравченко 10 мая на своей странице в Facebook рассказал о том, как финансируется партия и сколько денег уходит на одну акцию ультраправых

«Нацкорпус»: «джинна» выпустили из бутылки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Филимонов вышли из состава партии больше года назад и с тех пор конфликтуют со своим бывшим партийным шефом Андреем Билецким. Новый виток противостояния произошел на днях из-за поддержки Кравченко и Филимоновым Сергея Стерненко, правого активиста, которого в скором времени могут обвинить в убийстве. Билецкому это не понравилось и он вызвал бывших партийцев на разговор, в ходе которого якобы избил их.

Теперь Кравченко решил обнародовать схему финансирования «Национального корпуса», который официально существует за счет партвзносов и пожертвований своих сторонников. Однако националист утверждает, что в реальности все происходит совсем иначе.

По его словам, за эту сторону финансирования отвечал неонацист Сергей Коротких, по кличке Боцман.

«Боцман находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии "Национальный корпус". Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии», — пишет Кравченко.

Он уточнил, что кроме этого, «Нацкорпус» оперирует средствами, которые официально не поступают на счет. Происхождение этих денег, при этом, ему неизвестно. Крупные акции, утверждает бывший «азовец», на которые свозились активисты со всей страны, стоили Билецкому около 3 млн гривен (8,2 млн рублей) каждая. А функционирование самой организации обходилось до 2018 года в 300-400 тыс. гривен (около 1 млн рублей) ежемесячно.