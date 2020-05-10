Все желающие улететь в Киев могут купить билеты на 20 мая, но при условии соблюдения самоизоляции по прибытии

9 мая дипломаты объявили, как в ближайшее время можно добраться из Штатов в украинскую столицу.

«Информируем о проведении авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» специального коммерческого рейса по маршруту Нью-Йорк-Киев 20 мая этого года», — говорится в сообщении на сайте посольства Украины в США. Сенатор Климов: Вывезя из Уханя граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении, Россия продемонстрировала моральное превосходство © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Всего для покупки доступно 265 билетов. Дипломаты отметили, что каждый пассажир обязаны согласиться на прохождение самоизоляции с приложением «Действуй дома» или на обсервацию.

26 марта посол Украины в США Владимир Ельченко говорил, что желание улететь изъявили 982 украинских гражданина, а для этого понадобится два или три самолёта. Ещё один рейс из Нью-Йорка в Киев вылетит 15 мая, билеты на него полностью раскуплены.