9 мая дипломаты объявили, как в ближайшее время можно добраться из Штатов в украинскую столицу.
«Информируем о проведении авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» специального коммерческого рейса по маршруту Нью-Йорк-Киев 20 мая этого года», — говорится в сообщении на сайте посольства Украины в США.
Всего для покупки доступно 265 билетов. Дипломаты отметили, что каждый пассажир обязаны согласиться на прохождение самоизоляции с приложением «Действуй дома» или на обсервацию.
26 марта посол Украины в США Владимир Ельченко говорил, что желание улететь изъявили 982 украинских гражданина, а для этого понадобится два или три самолёта. Ещё один рейс из Нью-Йорка в Киев вылетит 15 мая, билеты на него полностью раскуплены.