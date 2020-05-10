Президент Украины Владимир Зеленский подписал 10 мая указ о присвоении звания «Мать-героиня» 678 жительницам страны, говорится на официальном сайте главы государства

Идеологически устарело. В Чернигове декоммунизировали «Материнство» © Андрей Манчук

Согласно указу Зеленского, почетное звание было присвоено 678 женщинам, живущим в разных регионах страны.

Звание «Мать-героиня» было упразднено на Украине в начале 1990-х гг. как рудимент советского прошлого. В 2004 году указом Верховной Рады оно было создано вновь. Его вручают женщинам, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 и более детей. Лицу удостоенному этого почетного звания вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение.

С 2008 года удостоенным звания «Матери-героини» выплачивается единовременная выплата в размере десятикратного прожиточного минимума.