Всего за неделю стоимость лука, входящего во многие блюда национальной кухни, на Украине стол дороже на 8%

9 мая портал East Fruit сообщил, что цены на лук выросли из-за сезонного дефицита, сейчас килограмм стоит в пределах 12-15 гривен.

Аналогичная тенденция наблюдается в Белоруссии, а в Таджикистане и Узбекистане ситуация противоположная — там килограмм лука можно купить за 12 до 18 центов, то есть 3,22-4,83 гривны. Горе луковое. Как народный овощ стал антисоциальным © CC0, Pixabay

Стоимость лука на Украине росла и в июне прошлого года, то есть в тот период, когда обычно она значительно снижается за счёт увеличения предложения озимого лука. Причиной тогда послужила дождливая погода в южных областях, где в основном и выращивают этот овощ.

Лук — важная составляющая украинской кухни, прежде всего, потому что он входит в рецепт борща — главного национального блюда.

В связи с недостатком собственных запасов страна вынуждена импортировать лук из других стран, раньше основным поставщиком был Египет. В начале мая киевляне заметили на полках магазинов торговой сети FOZZY продукцию из России и с возмущением рассказали об этом в социальных сетях, сетуя, что отечественный лук приходится выбрасывать. Некоторым показалось это странным, ведь до 31 декабря 2020 года по решению правительства Украины импорт товаров из РФ запрещён.