Суд в Польше вынес приговор женщине-предпринимателю, которая не оказала медицинскую помощь своему работнику-украинцу, отвезла его в лес и оставила там умирать. Об этом 10 мая сообщает «Главред» со ссылкой на польское издание Wiadomosci

Поляки собрали миллионы семье украинского нелегала, которого работодатели вывезли в лес умирать © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После того, как состояние украинца стало критическим, женщина вывезла его на машине в лес и бросила его там. Через какое-то время тело украинца нашли местные лесничие недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве, за 125 км от предприятия.

В итоге суд постановил, что полька виновна в неоказании помощи, чем вызвала по неосторожности смерть человека, а также в нарушении законодательства, связанного с наймом работников. В качестве наказания она получила год и десять месяцев тюрьмы. Кроме того, в ближайшие восемь лет ей запрещено занимать руководящие посты в качестве работодателя и заниматься трудовой деятельность в сферах, связанной с наймом персонала.