Эта история произошла летом прошлого года. Нелегальный трудовой мигрант из Украины, 36-летний Василий Чорний работал на польском предприятии по изготовлению гробов. В какой-то момент он пожаловался на плохое самочувствие, однако его начальница запретила вызывать скорую помощь, опасаясь ответственности за найм нелегального работника.
После того, как состояние украинца стало критическим, женщина вывезла его на машине в лес и бросила его там. Через какое-то время тело украинца нашли местные лесничие недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве, за 125 км от предприятия.
В итоге суд постановил, что полька виновна в неоказании помощи, чем вызвала по неосторожности смерть человека, а также в нарушении законодательства, связанного с наймом работников. В качестве наказания она получила год и десять месяцев тюрьмы. Кроме того, в ближайшие восемь лет ей запрещено занимать руководящие посты в качестве работодателя и заниматься трудовой деятельность в сферах, связанной с наймом персонала.