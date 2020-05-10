По словам Доценко, данный мемориал можно считать самым высокорасположенным памятником в Днепре, так как он находится на самой высокой точке города (188,3 метра) в жилмассиве Западный.
Именно здесь проходила линия обороны в 1941 году, которую в этом месте держали студенты-добровольцы. После войны это место облагородили, поставили геодезический знак, сохранили окопы и высадили деревья.
Со временем, отмечает журналист, территория мемориала пришла в упадок, пирамида с вершины знака стали добычей охотников за металлоломом, а сам постамент облюбовали любители фотографий. Высаженные аллеи превратились в чащобу, а окопы засыпаны мусором.
«Давно пора реанимировать сооружение, благоустроить территорию, может даже создать мемориал в честь защитников Днепропетровска.
Объект вполне может стать одной из достопримечательностей города», — пишет Доценко.
Ранее сообщалось, что работники «Киевгаза» очистили от мусора Вечный огонь в Киеве, который едва не погас из-за регулярно сбрасываемых жителями в него пластиковых бутылок и прочих отходов.