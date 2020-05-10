Президент РФ Владимир Путин уверен, что национальная идея России - это патриотизм, но не квасный и затхлый, а посвящённый развитию страны

Журналист Павел Зарубин опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин», которую ведёт на телеканале «Россия 1». На видеоролике он спрашивает главу государства, в чём заключается российская национальная идея.отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея.

«В патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — ответил президент РФ Владимир Путин.

Он уверен, что патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и её движению вперёд. Марков: По политическим ценностям Путин — это анти-Ленин © РИА Новости, Нина Зотина

«Это совсем не значит, что нужно всё время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха», — подчеркнул Путин.

В связи с эпидемией коронавируса в России 9 мая отменили масштабные торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на это, страна всё равно отметила эту дату — в Москве состоялась воздушная часть парада, а вечером по всей стране дали праздничные салюты. Кроме того, прошла традиционная акция «Бессмертный полк», только в онлайн-формате.