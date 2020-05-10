В чешской столице вандалы 9 мая осквернили постамент, на котором до начала апреля стояла статуя советского маршала Ивана Конева, чьи войска в мае 1945 года освободили город от фашистских захватчиков

Пресс-секретарь муниципалитета шестого района Праги, где раньше стоял памятник, Ян Данек сообщил, что полиция проводит проверку по факту вандализма.

«На пьедестал, где недавно находилась скульптура маршала Конева, кто-то установил унитаз», — уточнил он.

If you ever thought that Prague's Konev statue saga was over with removing it, you were wrong. pic.twitter.com/d0mavWbiqL — Mark Krutov (@kromark) May 9, 2020

Всё произошло 9 мая. Заявление в полицию подал житель столицы, который в День Победы пришёл возложить цветы к постаменту, где раньше стоял памятник Ивану Коневу, командующему первого Украинского фронта, освободившего Прагу от немецких фашистов 9-12 мая 1945 года.

«Если кому-то нужно выразить себя таким образом в дни празднования окончания Второй мировой войны, это говорит о том, что у него в голове фекалии», — сказал глава шестого района Праги Ондржей Коларж.

3 апреля власти этого района чешской столицы демонтировали памятник, несмотря на протесты общественности. Планируется, что впоследствии он займёт место в музее памяти XX века, который только предстоит построить. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, таким поступком Чехия грубо нарушила свои обязательства по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года, согласно которому обязана свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу.